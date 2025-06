TORTORETO – Il Milan Club Val Vibrata “Luigi Quaglia” comunica che sono aperte le iscrizioni per tutti i tifosi rossoneri della Val Vibrata e dintorni.

Mettendosi in contatto con il numero 353 3662621 o contattando il Club sui canali social si potranno avere tutte le informazioni sulla procedura di tesseramento.

Il costo del tesseramento è di 30€ per gli adulti e 15€ per donne e under 18.

“La stagione appena passata sarà ricordata come una stagione travagliata per la squadra ma molto positiva dal punto di vista del nostro Club che con oltre 300 tesseramenti e oltre 30 trasferte organizzate, è diventato una solida realtà ed un punto di riferimento per i tifosi e famiglie rossonere del territorio” commenta il Presidente del Club.

Anche quest’anno il Club ha voluto investire una parte delle proprie risorse in opere benefiche: “Grazie ai proventi dei tesseramenti e delle trasferte, anche quest’anno abbiamo tenuto fede alla nostra mission di unire sport e sociale, attrezzando il reparto pediatria dell’Ospedale di Sant’Omero con mobilia ed elettrodomestici necessari al benessere dei piccoli ospiti e delle loro famiglie. Sono cose che rendono felici noi del Club e le tante famiglie della Val Vibrata coinvolte. Per questo ci teniamo ad invitare i tanti tifosi rossoneri presenti in Val Vibrata ad unirsi a noi”

Il Milan Club per l’occasione ha organizzato una Serata Rossonera Venerdì 27 Giugno 2025 presso il ristorante Oasi-Chiringuito di Tortoreto Lido, dove sarà possibile cenare, iscriversi alla nuova stagione ed acquistare il nuovo libro dello scrittore Stefano Ravaglia “La storia del Milan”.

Inoltre sarà presentato il nuovo Direttivo che ad oggi è composto da : Foglia Gianluca ( Pres. ), Bosica Alessandro ( Vice Pres, ), Tarquini Luca ( segr. ), Foglia Daniele, Mignini Francesco, Ciotti Matteo e Pagliani Fabio.