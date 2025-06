MONTEFIORE – A Montefiore dell’Aso la festa della Repubblica è stata celebrata nel segno della Costituzione e con gesti simbolici e partecipati.

La mattina presso il palazzo Comunale, nella Sala Consiliare recentemente sottoposta a restauro, tutto il Consiglio Comunale presieduto dal Sindaco Nazzareno Ciarrocchi ha donato ai neodiciottenni la Costituzione Italiana sottolineando la consapevolezza che questo passaggio alla maturità comporta, l’impegno per la vita sociale e civile, la partecipazione e l’interesse per i valori scritti nell’importante testo che veniva loro donato.

Questo solenne momento è stato ideato e voluto in collaborazione con la Sezione Comunale dell’Avis; la presidente Alice De Carolis parlando ai ragazzi ha ricordato che è un “dovere sociale” spendere del tempo per il prossimo e tante sono le forme di volontariato che il paese offre, tra queste la possibilità di diventare donatori e far parte dell’Avis Comunale.

Avis Montefiore non è nuovo ad iniziative del genere, il direttivo composto da molti giovani è molto attivo durante le feste e le manifestazioni del borgo per far conoscere le finalità della propria associazione.

La giornata è stata anche il momento in cui mostrare il Municipio nella sua veste di luogo architettonico non solo votato all’amministrazione del territorio ma anche come spazio in cui si conversa con la storia del luogo: archivi, quadri, toponomastica, oggetti e fatti che rendono il Comune un ambiente sempre più completo per narrare la nostra storia.