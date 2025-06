ROMA – Lunedì 2 giugno, in occasione del pomeriggio dedicato alle “fasce deboli della popolazione” tramite l’associazione Siamo Delfini Impariamo l’autismo di Roma, promotrice del Festival Aut Art, Niccolò Scarnato ha incontrato Sergio Mattarella.

Niccolò, attore nello spettro autistico e protagonista de le Ali Invisibili, cortometraggio pluripremiato, realizzato dall’Accademia Internazionale di Formazione Arte e Spettacolo ( AIFAS) e diretto da Marco Trionfante, è stato selezionato per recarsi al Quirinale, incontrare il presidente Sergio Mattarella e parlargli grazie ad un segretario dello stesso che ha ritenuto interessante che il progetto venisse condiviso.

L’attore, oltre ad avere avuto l’opportunità di parlare al presidente del Festival Aut Art imminente e invitarlo a presiedervi in occasione della terza edizione che si terrà il prossimo settembre, ha omaggiato Mattarella con il DVD del suo film, stampato appositamente in unica copia per l’occasione e il libro di poesie scritto dalla sua fidanzata Diletta Pandolfi.

Il presidente si è mostrato gentile e interessato alle parole di Scarnato visibilmente emozionato in una giornata decisamente importante per il nostro paese.

Il prezioso incontro tenutosi il 2 giugno scorso, ha rappresentato, ancora una volta, l’occasione per rendere onore e celebrare i talenti del nostro territorio, sensibilizzando e promuovendo l’inclusione sociale.