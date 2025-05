SAN BENEDETTO -Una foto storica (1985) scattata durante una cena in occasione delle premiazioni di Espresso Rossoblu. E un’altra del 1959. Pubblicata sul settimanale Riviera Oggi nel 2014. In mezzo l’allenatore dell’Acli, formazione del calcio giovanile sambenedettese, Carletto Fabi Cannella.

Nella prima tre calciatori che hanno giocato in serie A e due di loro anche nelle nazionali. Nella seconda un calciatore che ha militato in serie B dove ha esordito a 25 anni poi tanti anni in serie C. Fino a 22 anni aveva lavorato come marinaio nei motopescherecci oceanici sambenedettesi.