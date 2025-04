SAN BENEDETTO – Le classi 1^B e 3^ A del Liceo Linguistico, sabato 5 aprile, con i docenti Danilo Barbieri e Giovanni Maria Bettoni e dalla referente del Programma Eco-Schools, prof.ssa Simona Ruggieri, si sono recati nell’area naturalistica della Riserva regionale della Sentina

I giovani sono stati accolti dall’educatrice ambientale Sabina Evangelisti, che ha fornito notizie relative alla fauna, alla flora, al bacino fluviale e alla storia della Riserva.

Gli alunni hanno, inoltre, trovato e raccolto polistirolo, plastica, elettrodomestici, vetro e altri materiali, i quali saranno poi smaltiti dagli operatori ecologici, contribuendo così alla pulizia nel tratto di spiaggia antistante alla Riserva.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di accrescere la sensibilità dei giovani sui temi della protezione, tutela e conservazione di bacini fluviali e ambienti costieri, ponendoli nelle condizioni di migliorare le loro conoscenze sull’importanza di creare progetti relativi alla sostenibilità ambientale.

L’IIS “Augusto Capriotti”, bandiera verde Eco-Schools per il sesto anno consecutivo, ha orientato sempre più le proprie azioni in chiave ecosostenibile, in particolar modo tramite azioni per ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, l’allestimento e la cura di diverse aree verdi per tutelare la biodiversità e sottolineare l’importanza degli ambienti naturali, la scelta di azioni responsabili e sostenibili in relazione all’alimentazione, la scoperta delle particolarità degli habitat marini e dei comportamenti da adottare per

proteggerli, la valorizzazione di stili di vita salutari che assicurino il benessere di ognuno.