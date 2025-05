ROMA – Si è tenuta, a Palazzo Farnese a Roma, presso l’Ambasciata francese, la cerimonia di consegna del premio letterario “Le Choix Goncourt de l’Italie”, giunto alla dodicesima edizione, che ha visto, tra i membri della giuria, due studenti dell’IIS “A. Capriotti” di San Benedetto: Anna Marcozzi e Nicolò Gasparroni della classe 5^ B EsaBac del liceo linguistico.

Hanno partecipato all’iniziativa, promossa dall’Institut Français Italia in collaborazione con l’Académie Goncourt con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla letteratura francese contemporanea, stimolando un confronto critico e interculturale attraverso la lettura e l’analisi di opere da poco pubblicate, circa centoquaranta licei EsaBac e licei linguistici italiani, per un totale di quasi quattrocento studenti-giurati. La partecipazione al premio letterario rappresenta, infatti, un momento di crescita importante per gli studenti EsaBac che, oltre a perfezionare le competenze linguistiche e di analisi del testo letterario, hanno l’opportunità di esprimere giudizi su opere letterarie contemporanee, vivendo in prima persona un evento culturale di rilievo internazionale e confrontandosi con i loro coetanei. Ricordiamo, inoltre. che il percorso EsaBac, attivo al Capriotti dal 2010, consente agli studenti di ottenere un doppio Diploma (l’Esame di Stato italiano e il Baccalauréat francese) e rappresenta una valida opportunità formativa per chi desidera proseguire gli studi o intraprendere una carriera professionale in ambito internazionale.

Presenti alla cerimonia l’ambasciatore francese in Italia, Martin Briens, che ha aperto l’evento, la vincitrice di quest’anno, la scrittrice Sandrine Collette, premiata per il romanzo “Madelaine avant l’aube”, e Camille Laurens, membro dell’Académie Goncourt, che ha moderato il dialogo tra la Colette e i presenti, che si sono confrontati con lei sia su temi di attualità che letterari, dando vita a interessanti riflessioni e a interventi di notevole spessore.

La partecipazione di Anna Marcozzi e Nicolò Gasparroni al Premio Goncourt 2025 è, dunque, motivo di orgoglio per l’istituto sambenedettese e testimonia la passione degli studenti del liceo linguistico “A. Capriotti” per la lingua e la cultura francese.