ASCOLI PICENO – La scorsa settimana, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Ascoli Piceno, nel corso di uno specifico servizio di prevenzione attivato sul territorio per contrastare lo spaccio di stupefacenti ed i furti in abitazione, individuavano e controllavano un soggetto 27enne del luogo, che si aggirava con fare sospetto a bordo di un’utilitaria.

Il ragazzo, già conosciuto agli operanti, all’atto del fermo opponeva resistenza per evitare il controllo, tentando di disfarsi di alcuni grammi di hashish e cocaina gettandoli sui sedili posteriori dell’auto. Accompagnato negli uffici di Via Circonvallazione, il giovane veniva quindi sottoposto a perquisizione personale da parte dei Carabinieri che rinvenivano una cospicua somma di denaro, circa 1.000 euro in banconote di piccolo taglio, ed accertavano che lo stesso era sprovvisto della patente di guida.

Successivamente, ritenendo che l’uomo potesse detenere ulteriore sostanza stupefacente presso il proprio domicilio, la perquisizione è stata estesa alla sua abitazione dove i militari del NOR trovavano mezzo chilo di Marijuana conservata in barattoli, 85 grammi di Cocaina, diverse bilance per il pesaggio, materiale per il confezionamento delle dosi, compresa una macchinetta per il sottovuoto usata per preparare la droga: tutto sequestrato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Durante l’attività di ricerca, inoltre, i Carabinieri, all’interno del garage di pertinenza, rinvenivano diversi utensili da lavoro (trapani avvitatori, martello perforatore, scarpe antinfortunistiche, smerigliatrice ancora imballata, un gruppo condizionatore ancora imballato, subwoofer da cantiere, una mini moto e due scatoloni con 500 pacchetti di sigarette Marlboro). Detto materiale, ritenuto molto verosimilmente provento di ulteriori attività illecite, è stato sequestrato in attesa di approfondimenti finalizzati a stabilirne la provenienza.

Al termine delle operazioni, il giovane è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e contrabbando di tabacchi lavorati esteri. L’arresto è stato successivamente convalidato dal Tribunale di Ascoli Piceno che ha confermato la detenzione. Intanto, i Carabinieri stanno effettuando verifiche riguardo al materiale rinvenuto poiché si ritiene che, con molta probabilità, si tratti di oggetti provenienti da alcuni furti commessi nella zona.