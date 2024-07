SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo appuntamento con la storia e la cultura a San Benedetto, nell’ambito della rassegna “Incontri con l’autore“, a cura dell’associazione I luoghi della scrittura e della libreria Libri ed eventi, con il patrocinio e il sostegno del comune e della Regione Marche.

Mercoledì 10 luglio, alle ore 21,30, presso la Palazzina Azzurra, uno dei maggiori esperti di storia contemporanea, il professor Mauro Canali, presenterà il suo libro “Il delitto Matteotti” ( editore Il Mulino). L’incontro si inserisce nel filone “Il coraggio di essere liberi“, dedicato al centenario dell’assassinio di Giacomo Matteotti. Dialogherà con l’autore Gino Troli, presidente del Circolo dei Sambenedettesi.

Mauro Canali, già professore di Storia contemporanea all’Università di Camerino, è autore di numerosi studi sul fascismo. Tra le sue opere più note, oltre a “Il delitto Matteotti“, figurano “Le spie del regime” (2004), “Mussolini e il petrolio iracheno” (2007) e “Gli uomini della Marcia su Roma” (2022). I suoi lavori sono stati tradotti anche in inglese, segno del rilevante contributo internazionale della sua ricerca.

“Il delitto Matteotti“, importante riferimento per chiunque voglia approfondire la tragica vicenda che segnò la storia del regime fascista, è il risultato di anni di ricerche approfondite e di un’indagine quasi poliziesca e non solo fornisce un’analisi dettagliata del caso, ancora oggi oggetto di doverose riflessioni, ma aggiorna il lettore sugli ultimi documenti disponibili. Canali esplora la pista affaristica, secondo cui Matteotti sarebbe stato eliminato per le sue rivelazioni su torbidi affari legati a una concessione petrolifera. Il libro segue anche le vicende dei processi legati all’assassinio e il destino dei protagonisti durante il ventennio fascista, offrendo un quadro completo e convincente dell’affaire.