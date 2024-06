MONTEPRANDONE – Si è tenuta venerdí scorso, presso il panoramico ristorante la Dimora di Bacco di Monteprandone, il quinto appuntamento culinario di avvicinamento alla rievocazione storica del matrimonio tra Forestiera degli Acquaviva e Rinaldo dei Brunforte.

È stata una bellissima serata denominata ‘Del sottobosco’ per la varietá di cibi nel segno della natura. Sempre nella Dimora di Bacco il sesto appuntamento stavolta con il pesce in primo piano, Trionfo del Mare. In quell’occasione sará presentato il drappo e la forestiera, le cui generalitá ancora non si conoscono.

Ne abbiamo approfittato per intervistare il Duca e la Duchessa che il prossimo 4 agosto ripeteranno l’esperienza iniziata nel 2023. Contano di mantenere il titolo per molti anni ancora.

Sempre sotto la regia magistrale e minuziosa di Nello Gaetani, questi gli appuntamenti alla vigilia della serata conclusiva di domenica 4 agosto, all’interno della mitica fortezza.

Una manifestazione che dá lustro alla localitá picena che ha giá ricevuto tante prenotazioni, con molte conferme da parte di chi ha giá assistito alla magica serata finale. Un vero gioiello della nostra regione.

Giovedí 1 agosto ore 21.00: Corteggio storico, benedizione del Drappo, presentazione corredo, spettacoli medievali

Venerdí 2 agosto ore 21.00: Corteggio storico, matrimonio, Palio con giochi storici

Sabato 3 agosto: “Ludi di Sponsalia”

Domenica 4 agosto ore 20.30: Banchetto nuziale medievale. Ingresso su prenotazione. Info: 0735 764115 e 335 370870