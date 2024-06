SAN BENEDETTO – Segue, nel virgolettato, il comunicato del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) di Ascoli Piceno, in merito agli ultimi eventi di cronaca occorsi a San Benedetto. L’obiettivo è quello di ridurre le criticità delle forze dell’ordine a favore della sicurezza dei cittadini e dei miliari stessi

“Nonostante l’estate sia entrata da pochissimi giorni, già qualche episodio di rilievo è avvenuto in riviera.

L’ultimo in ordine di tempo è il grave fatto avvenuto la notte di sabato 15 giugno u.s., dove una ventina di ragazzi, tutti di etnia rom, hanno fatto scoppiare una rissa nei pressi di una discoteca. I testimoni hanno parlato di una ventina di giovani che, probabilmente sotto l’effetto dei fumi dell’alcool, hanno iniziato a creare disordini all’interno di un locale rivierasco, sfociati poi in aggressioni fisiche. A farne le spese, rimanendo coinvolti, sono stati anche i membri dello staff di sicurezza della Fi.Fa. che cercavano di riportare l’ordine e che sono stati poi trasportati al pronto soccorso di San Benedetto. Le condizioni di uno in particolare hanno destato molta preoccupazione tanto da dover decidere per il ricovero nel nosocomio sambenedettese.

A questo punto come O.S. ci sentiamo in dovere di rivolgerci, a tutela di tutti gli operatori della Squadra Volante e delle altre Forze di Polizia, a S.E. il Prefetto Sante COPPONI, al quale chiederemo, così come peraltro già avvenuto in altri capoluoghi della Regione Marche, di potenziare i controlli finalizzati al rispetto delle chiusure notturne, ma soprattutto di vigilare la sospensione della vendita delle bevande alcoliche già da un determinato orario, che verrà logicamente individuato attraverso gli appositi incontri tra le varie Autorità e S.E. il Prefetto, durante i vari Comitati Provinciali per Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Crediamo che questo non comporti particolari penalizzazioni sull’’economia turistica e, anche se fosse, siamo fortemente convinti che una parte di mancato guadagno, valga molto di meno rispetto alla sicurezza dei cittadini e di chi ci lavora per tutelare la stessa.

Chiederemo altresì a chi è deputato a garantire quale Autorità di P.S. la sicurezza sul territorio, che assicuri, soprattutto nelle giornate più calde concentrate di solito nei fine settimana, la presenza di una seconda volante, perché non è assolutamente ammissibile la presenza di una sola per turno per il controllo del territorio costiero, soprattutto in questo periodo in cui la popolazione triplica.

Proprio per queste finalità, il Superiore Ministero nel consueto piano di potenziamento estivo ha aggregato nella città rivierasca 15 nuovi Agenti, che dovranno supportare quelli già presenti presso il Commissariato di P.S. di San Benedetto, al fine di poter garantire maggior controllo e sicurezza alla popolazione”.