RIVIERA – Durante la nottata, tra sabato 5 aprile e domenica 6 aprile a Grottammare, i Carabinieri della locale Stazione, intervenivano lungo la statale, ove un’utilitaria andava a collidere con delle vetture in sosta, danneggiandole vistosamente e contro una proprietà privata.

Il conducente, probabilmente dopo aver trascorso la serata in qualche locale, lasciava lì il veicolo, anch’esso danneggiato, allontanandosi per recarsi al pronto soccorso.

Rintracciato, il 30enne è stato denunciato per reiterata guida senza patente e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza e per l’uso di stupefacenti, oltre che ad avere il mezzo sequestrato per la confisca.

Episodio simile anche a San Benedetto alle prime luci dell’alba. Un giovane mentre percorreva la Strada Statale ha perso il controllo della sua vettura, finendo per impattare contro un muro. Da chiarire se sia rimasto vittima di un colpo di sonno o se si sia messo, con poca coscienza, alla guida dopo aver trascorso una nottata goliardica.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco. Il tratto è stato chiuso per la durata degli interventi di messa in sicurezza.