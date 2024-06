SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo appuntamento a San Benedetto della rassegna letteraria “Parliamone!“, a cura della della libreria Nave Cervo, nell’ambito degli eventi promossi dal “Patto per la lettura” del comune di San Benedetto e del Centro per il libro e la lettura.

Giovedì 20 giugno, alle ore 18,30, presso la Palazzina Azzurra, Antonio Attorre presenterà il libro “Il giusto della terra” (AndreaLivi editore). Dialogheranno con l’autore Maurizio Capponi, copywriter-strategic planner e Gianluca Traini, ricercatore di storia locale.

Il libro raccoglie articoli, brevi saggi, lezioni, interventi ma anche digressioni ironiche, malumori, allegrie e allergie che testimoniano l’attività giornalistica trentennale dell’autore, dagli inizi di Slow Food all’ecologia desiderabile e alla biodiversità come valore tutelato dalla Costituzione italiana. Parlare di tavola per parlare di ambiente, economie agricole, relazioni sociali, ma anche di cinema e musica, ambiti coltivati da Attorre. Raccontare il cibo per distinguere tra frumento e zizzania, trasmettere “un friccico”, rispettare la terra e parlare anche d’altro, cogliere tic, comportamenti e contesti sociali orientandosi innanzi tutto con il fiuto, bussola ecologica e unico senso che non transita on line. Il libro presenta anche un testo di Joyce Lussu sulle osterie, The True Italian Pop-Art di Andrea Pazienza e il Manifesto per una critica alla società del cibo-spettacolo.

Antonio Attorre è autore di saggi e guide, giornalista, docente universitario; preferisce una briosa malinconia all’euforia ottusa e alle paturnie dei tempi correnti.

