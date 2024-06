GROTTAMMARE – L’iniziativa è curata dalla Ssd Grottammare Calcio 1899 con il supporto della Città di Grottammare, che con una recente delibera di giunta (nr. 124 del 3 giugno) ha assegnato risorse di bilancio pari a 500 € per organizzare al meglio l’accoglienza delle quattro squadre attese per il primo fischio di gara, fissato alle ore 18.

In campo, si sfideranno: Asd Stella del Mare, Asd Union Picena, Asp N.2 Prov. Teramo e Asd Pol. Borgo Solestà. Le premiazioni avverranno intorno alle 19.20.

Interverranno alla manifestazione il responsabile nazionale del calcio paralimpico, Giovanni Sacripante, il presidente FIGC Marche, Ivo Panichi, e il delegato responsabile Marche Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, Adriano Pistolesi.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare all’evento che rientra in un progetto di promozione sportiva a 360 gradi: “Stiamo promuovendo lo sport in tutte le sue forme, compreso quello più impegnativo che coinvolge le persone con disabilità – sottolinea il consigliere delegato allo Sport, Nicolino Giannetti –. Quello di sabato sarà il terzo appuntamento: dopo il tennis in carrozzina promosso dal Circolo Tennis Beretti e il Baskin organizzato dalla Fortitudo Basket e dal Faro Basket, siamo felicissimi di presentarvi il calcio a 11paralimpico portato avanti con l’aiuto del Grottammare Calcio. Questo evento rappresenta un forte messaggio per la nostra comunità: lo sport è un diritto di tutti”.