MONSAMPOLO DEL TRONTO – Ennesimo importante capitolo del nuovo corso della Vis Stella di Monsampolo del Tronto che, al secondo tentativo, vince la finale dei playoff del campionato di Terza Categoria Provinciale (Girone “G”), battendo la Micio United 1-0 in casa davanti al pubblico delle grandi occasioni.

Un’enorme soddisfazione per il direttivo che, da quando si è insediato lo scorso 5 agosto 2021, ha avviato immediatamente una programmazione atta a raggiungere obiettivi chiari e concreti. Da una parte cercare di far tornare i gialloneri in categorie più consone al loro passato; dall’altro riportare a Stella quella passione calcistica che è mancata negli ultimi anni. Una soddisfazione per la nuova società, che praticamente da zero, ha rinvigorito la storica passione calcistica di Stella di Monsampolo.

Con grande impegno e dedizione è stato ristrutturato e abbellito con i colori gialloneri il campo sportivo “F. Schiavi”, dove i giocatori della squadra Amatori Figc e della prima squadra calpestano uno dei rari terreni di gioco d’erba naturale. Sito che, in collaborazione con associazioni esterne, è anche protagonista non solo durante gli incontri di calcio, ma anche con tornei per ragazzi, incontri per famiglie, eventi e spettacoli nel periodo estivo.

Gli artefici di questa impresa sportiva sono i dirigenti Enrico De Laurentiis, Marco Di Pasquale, Marco Sebastiani, Gennaro Gioia, Daniele Breseghello, Claudio Pieragostini, Maurizio Bizzarri, Yuri Ciabattoni, Simone Menzietti e Monja Calvaresi che, guidati dal presidente Marco Capponi, si adoperano incessantemente per la riuscita del progetto.

La rosa giallonera è stata guidata con esperienza e rigore dal tecnico Gianluca Guidotti che ha saputo unire tutte le caratteristiche dei suoi ragazzi e li ha portati alla sospirata promozione, sfumata un anno fa nella sfortunata sconfitta di Comunanza contro Croce di Casale.

Tutti i giocatori che hanno giocato in questa stagione, dal primo all’ultimo, meritano un plauso per ciò che hanno dato e, con la riconferma dell’allenatore e della rosa, si punta già a non sfigurare nel prossimo campionato di seconda categoria.