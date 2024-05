CASTEL DI LAMA – Si rinnova anche quest’anno l’ormai tradizionale appuntamento con Eat to Meet, l’evento promosso dalla Cna di Ascoli Piceno per i giovani che fanno impresa sul territorio.

Sulla scia dei risultati ottenuti dalle precedenti edizioni, l’associazione territoriale di Ascoli Piceno ha scelto di riproporre un format collaudato e di successo, in grado di riunire a tavola i progetti aziendali di giovani alle prime esperienze e imprenditori già affermati in un contesto informale, ideale per scambiare idee e condividere pareri utili alla crescita professionale dei partecipanti.

Mercoledì 5 giugno, a partire dalle 19, i giovani imprenditori Cna si ritroveranno negli spazi de “La casa delle api” di Castel di Lama per prendere parte a una serata conviviale, dedicata alla conoscenza reciproca e alle opportunità di business.

Tre portate per tre cambi di posto, in modo da consentire a tutti di dialogare e conoscere da vicino gli altri commensali. Al termine dell’evento, poi, ogni imprenditore riceverà un catalogo digitale con riferimenti e contatti di tutte le imprese presenti a tavola.

«Sedendosi a tavola e mettendo da parte, almeno per una sera, le opportunità del digitale, i giovani imprenditori avranno l’opportunità di confrontarsi direttamente con potenziali partner commerciali, alimentando una rete di idee e progetti imprenditoriale che da sempre è il fulcro della nostra associazione – dichiara Monica Fagnani, coordinatrice Giovani imprenditori Cna Marche – Anno dopo anno, “Eat to Meet” si conferma sempre più un punto di riferimento per i nostri imprenditori emergenti, che con il sostegno di CNA promuovono il proprio business aprendo le porte a chi fa impresa sul nostro territorio».

«L’esperienza diretta degli ultimi anni conferma che la relazione con gli altri imprenditori è l’aspetto più importante della promozione del proprio progetto di business – afferma Selene Re, presidente Giovani imprenditori Cna Marche – Attraverso Eat to Meet offriamo la possibilità di farsi conoscere e condividere idee e proposte, ma anche eventuali dubbi e problematiche, contribuendo a elaborare progetti imprenditoriali sempre più innovativi e in linea con le esigenze del mercato».

Si riporta di seguito il programma della serata.

Ore 19: registrazione degli ospiti

Ore 19,30: presentazione della serata

Ore 19,45: speech motivazionale di Giovanni Re, “La buona fortuna”

Ore 20,30: inizio cena

Ore 22,30: chiusura cena e speech finale

Ore 22,45: caffè e saluti

Per partecipare è necessario prenotare il proprio posto entro lunedì 3 giugno. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 0735/658948, 346/5771578 (Monica), 3280851122 (Selene) o compilare il form online disponibile all’indirizzo https://forms.gle/SZcWfKNLFqzCAxkS8