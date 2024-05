CUPRA MARITTIMA – La rassegna “Biblioteca d’Autore” è giunta alla sua terza edizione, patrocinata dal Comune di Cupra Marittima, dalla Biblioteca Comunale Don Gerardo di Girolami e dalla Innovative Multiservice. Questa serie di incontri ha l’obiettivo di promuovere la cultura e sensibilizzare il pubblico alla lettura e alla scrittura attraverso il rapporto diretto con gli autori.

“Nel cuore della poesia”, evento letterario che promette di offrire un’immersione catartica nel mondo della poesia contemporanea. Si vedrà l’intervento di Gianfranco Lauretano, Antonio Alleva e Fabio Barone. La serata sarà padroneggiata da Lucilio Santoni, che condurrà il pubblico attraverso un itinerario fatto di versi, dialoghi e spunti di riflessione sull’arte poetica e non solo.

Nel cuore delle parole, c’è un’armonia nascosta, un flusso musicale che solo pochi poeti riescono a catturare. Gianfranco Lauretano rivela come l’arte della poesia possa essere un atto di imitazione e trasformazione, portando il lettore in profondità nell’universo sonoro delle parole.

L’incontro rappresenta un’occasione straordinaria per gli appassionati della poesia. Gianfranco Lauretano, noto per la sua capacità di affascinare e sorprendere con le parole, Antonio Alleva, riconosciuto per la sua bellezza introspettiva e Fabio Barone, militante promessa della poetica nazionale, condivideranno letture interpretate delle loro opere più rappresentaative.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 0735 363616 o inviare un messaggio al numero 328 3680200. L’ingresso è gratuito e fruibile per tutti, fino ad esaurimento posti.