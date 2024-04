CUPRA MARITTIMA – Dopo aver conquistato il pubblico con il suo primo successo, “Delitto sotto le torri”, Luca Viozzi torna a sedurre gli amanti del genere giallo con “Il terzo segreto”. Ambientato nella frizzante San Benedetto del Tronto, questo romanzo riprende le avventure del sagace commissario Filippo Salviati, erede moderno di una lunga tradizione di investigatori astuti e determinati.

Con “Il terzo segreto”, Viozzi descrive con lo stile del giallo i lati più oscuri della società, mostrando come il crimine possa annidarsi nelle pieghe sottili della quotidianità e come la lotta per il trionfo della giustizia sia un percorso in salita, pieno di ostacoli e trabocchetti.

Dialogherà con l’autore Emily Verdecchia e sarà presente l’editore Simone Giaconi.

Luca Viozzi è nato ad Ascoli Piceno. Classe 1984, scrittore e ingegnere, oggi è docente di Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione e presidente dell’Associazione Culturale Allenamente di Petritoli. Il nonno ha prestato servizio nella Polizia di Stato a San Benedetto del Tronto e i suoi romanzi traggono grande ispirazione dalla sua figura.

L’evento è ad ingresso gratuito. Seguiranno firmacopie e merenda offerta dall’Azienda Agricola MAIVO e vini della Cantina Castrum Morisci di Moresco (FM) alla collettività.

