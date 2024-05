CUPRA MARITTIMA – “Gli spietati” (Transeuropa, 2023) è una tragicommedia umana della mediocrità e della volgarità. In un condominio di un luogo non identificato si intrecciano le vite di famiglie di varie estrazioni sociali, età e religioni.

I personaggi si incontrano e si parlano ma sono incapaci di riconoscere l’altrui diversità, sono incapaci di comprendersi e non essendo in grado di provare alcuna pietà gli uni verso gli altri finiscono per rimanere intrappolati in una spirale di odio e rancore.

SIMONE DI COLA (San Benedetto del Tronto, 1991) inizia a scrivere nel 2013, folgorato dalla lettura de “Il giovane Holden” di Salinger. Ama Tolstoj. Un’altra sua grande passione è il viaggio. Ha vissuto in Ungheria, Indonesia, Australia e Marocco. Ha esordito con il romanzo breve “Ferenc K.” (La Gru, 2019) seguito dalla raccolta di racconti “Il cavaliere Blu” (La Gru, 2021) e dal racconto lungo “Solitudine a due” (La Gru, 2022).

Sabato 18 maggio alle ore 18.00, presso la Biblioteca Comunale “Don Gerardo Di Girolami” di Cupra Marittima. Incontro letterario imperdibile.