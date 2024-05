SAN BENEDETTO – Le gare si sono svolte nel fine settimana a Paderno d’Adda, in provincia di Lecco, ed erano riservate alla categoria giovanile dei “Ragazzi/e” di 13 e 14 anni, le nuove promesse nello scenario nazionale.

Di tutte le atlete rivierasche va soprattutto elogiata la coppia composta da Carlotta Laganà e Ginevra Di Filippo che ha vinto la spettacolare quanto difficile gara “Team sprint” precedendo, oltre alle altre coppie, le temibili avversarie della squadra di Padova e le veneziane di Spinea.

Le medesime atlete sambenedettesi hanno anche sfiorato il gradino più alto del podio in altre tre occasioni: Ginevra Di Filippo nelle velocissime gare degli 80 metri e dei 300 metri e Carlotta Laganà in quella dei 5.000 metri ad eliminazione.

Beatrice Errera, che completava il team, pur fornendo prestazioni maiuscole ha dovuto accontentarsi di posizioni di rincalzo.

Nell’ambito della stessa manifestazione si sono pure svolte le competizioni del “Trofeo Skate Italia”, equivalente ad un Campionato italiano per gli Under 12, ed anche in questa occasione le ragazze dei Pattinatori Sambenedettesi, Miriam D’Olimpio, Silvia Silenzi e Livia Vivese hanno fornito ottime prestazioni.

Nella classifica generale a punti delle oltre 80 società partecipanti, quella rivierasca si è posizionata al decimo posto e prima tra le marchigiane: una posizione quanto mai lusinghiera se si pensa che non ha schierato alcun atleta nelle categorie maschili dove, pertanto, non ha ricevuto punti.

I risultati ottenuti dalla “onda rosa”, come è stata definita questa squadra tutta al femminile, testimoniano il buon lavoro svolto dagli allenatori Riccardo Bugari ed Andrea Amabili e sono di buon auspicio per l’imminente Campionato assoluto per le categorie maggiori che si disputerà a San Benedetto del Tronto dal 23 al 26 maggio prossimi.