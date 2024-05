Da sempre appassionata della lettura e dopo l’esordio con il suo primo romanzo nel 2017 “Magiche metamorfosi”, ha partecipato all’edizione 2018 del Premio Campiello e al primo Festival Inchiostro Marchigiano, inoltre è stata presente anche alla Fiera più libri più liberi e al Salone del libro di Torino. Autrice di racconti pubblicati in varie antologie e raccolte, ha girato un video da Marzullo in RAI per il programma televisivo “Mille e un libro”. Classe 1972, Alessandra De Angelis, di professione segretaria commerciale, vive tra Offida e San Benedetto del Tronto nelle Marche.

Nella delineazione si parla di tre ragazze, dopo il matrimonio saltato di una di loro, partono alla volta delle Dolomiti per quello che la protagonista definirà: “Un viaggio di nozze con le mie migliori amiche”. La loro sarà una vacanza che le trasformerà in altro, forse in ciò che realmente sono, ma che la vita aveva celato dietro una maschera. Un’indole e un carattere, dunque, che riaffiorano in una SPA, magicamente incastonata nella natura selvaggia, rievocando ciò che scrisse Thoerau sul midollo della vita e del vivere.