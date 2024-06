Di Fulvia De Santis

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giovedì 13 giugno, nella sala consigliare del Comune di San Benedetto, è stato presentato il programma della ormai storica iniziativa locale “Incontri con l’Autore”, organizzata dall’Associazione culturale “I Luoghi della Scrittura” e presieduta da Mimmo Minuto.

Moltissimi sono gli autori e le autrici di spicco che quest’anno parteciperanno alla rassegna, tra cui i finalisti del premio Strega 2024 e alcuni giovani scrittori e scrittrici come Emanuele Firinu, autore di “Gli Scordati” ed. Sperling & Kupfer e vincitore del premio Giovane promessa della letteratura nazionale 2024 e Lucia Monina, autrice di “Taylor Swift” Ed. Diarkos.

I luoghi di incontro di quest’anno saranno: la Palazzina Azzurra, il Circolo Nautico di San Benedetto e gli stabilimenti balneari “Da Luigi” e “Malibu”.

Ecco il calendario degli appuntamenti tra giugno e settembre, con inizio alle ore 21:30:

Il 15 giugno VALERIO DE GIOIA e ADRIANA PANNITTERI presentano IL SANGUE DELLE DONNE Ed. Vallecchi presso la Palazzina Azzurra; il 16 giugno FESTIVAL IL CORAGGIO DI ESSERE LIBERI. SERATE MATTEOTTI 1924-2024, PINO CASAMASSIMA presenta TEMPESTA. STORIA DI GIACOMO MATTEOTTI Ed. Baldini+ Castoldi presso la Palazzina Azzurra; il 19 giugno saranno presenti i finalisti del premio Strega 2024 presso la Palazzina Azzurra; il 22 giugno ANTONIO FUNICIELLO presenta TEMPESTA. LA VITA (E NON LA MORTE) DI GIACOMO MATTEOTTI Ed. Rizzoli presso il Circolo Nautico; il 23 giugno ELENA BONELLI presenta IO GABRIELLA FERRI. UNA STORIA ITALIANA Ed. Arcana presso lo Chalet Da Luigi; il 30 giugno NICOLA GARDINI presenta STUDIARE PER AMORE. GIOIE E RAGIONI DI UN INFINITO INCANTO Ed. Garzanti presso lo Chalet Da Luigi; il 5 luglio ANNA CRISPINO presenta CARLO DELLE PIANE Ed. Martin Eden presso il Circolo Nautico Sambenedettese; il 10 luglio MAURO CANALI presenta IL DELITTO MATTEOTTI Ed. Il Mulino presso la Palazzina Azzurra; il 12 luglio ANNA CHERUBINI, sorella dell’omonimo cantante Jovanotti presenta DIVENTEREMO AMICHE Ed. Solferino presso il Circolo Nautico, il 13 luglio MASSIMO CACCIARI presenta METAFISICA CONCRETA Ed. Adelphi presso il Circolo Nautico; il 14 luglio MADDALENA CREPET presenta CI SIAMO TRADITI TUTTI Ed. Solferino presso il Circolo Nautico, il 15 luglio il RICONOSCIMENTO ALLA CASA EDITRICE 2024 assegnato alla casa editrice GUANDA, rappresentata dal presidente LUIGI BRIOSCHI, che sarà presente con la scrittrice SIMONA LO IACONO autrice di VIRDIMURA ed. Guanda presso la Palazzina Azzurra; il 16 luglio PREMIO NAZIONALE ALL’EDITOR 2024 assegnato al direttore generale della collana Stile Libero della casa editrice Einaudi PAOLO REPETTI, che sarà presente con lo scrittore MATTEO BUSSOLA, autore di LA NEVE IN FONDO AL MARE ed. Einaudi presso la Palazzina Azzurra; il 17 luglio EMANUELE FIRINU, autore di GLI SCORDATI ed. Sperling & Kupfer presso la Palazzina Azzurra; il 19 luglio LUCIA MONINA presenta TAYLOR SWIFT Ed. Diarkos presso lo Chalet Da Luigi; il 21 luglio MONICA RAMETTA presenta ROMA ERA BUIA Ed. Harper Collins presso il Circolo Nautico; il 25 luglio MASSIMO EMANUELLI presenta SERGIO ZAVOLI Ed. Gammarò presso Circolo Nautico; il 26 luglio GIANCARLO COCCO presenta STORIA DI ETRA PITTEO IN ARTE DRIA PAOLA Ed. Pagine presso il Circolo Nautico; il 27 luglio SALVATORE COCCOLUTO presenta FRANCO CALIFANO Ed. Diarkos presso lo Chalet Da Luigi; 29 luglio EDMONDO BRUTI LIBERATI presenta PUBBLICO MINISTERO. UN PROTAGONISTA CONTROVERSO DELLA GIUSTIZIA Ed. Raffaello Cortina presso la Palazzina Azzurra; 31 luglio GIOBBE COVATTA e PAOLA CATELLA presentano IL COMMOSSO VIAGGIATORE. ALTA SCOPERTA DELL’AFRICA Ed. Giunti presso la Palazzina Azzurra; il 2 agosto LIRIO ABBATE presenta LO STRAPPO Ed. Rizzoli presso il Circolo Nautico; il 3 agosto LUIGI MISA URBANO presenta BARBIE Ed. Diarkos presso lo Chalet Da Luigi; il 4 agosto CLAUDIO PAGLIARA presenta LA TEMPESTA PERFETTA Ed. Piemme presso la Palazzina Azzurra, il 6 agosto FABIO FIORE presenta L’AFFAIRE MATTEOTTI. STORIA DI UN DELITTO Ed. Laterza presso laPalazzina Azzurra; il 7 agosto MARIA VITTORIA MELCHIONI presenta “JOHN KENNEDY JR & CAROLYN BESSETTE. DUE ICONE IMMORTALI” MINERVA; il 9 agosto PAOLO DEL DEBBIO presenta IN NOME DELLA LIBERTA Ed.Piemme Circolo Nautico; il 21 agosto ROMANA PETRI presenta TUTTO SU DI NOI, ed. Mondadori e SANDRA PETRIGNANI presenta AUTOBIOGRAFIA DEI MIEI CANI, ED Gramma Feltrinelli presso la Palazzina Azzurra, il 23 agosto FRANCOIS MORLUPI presenta IL GIOCO DEGLI OPPOSTI Ed. Salani presso il Circolo Nautico; il 3 settembre SERGIO RIZZO presenta IO SO’ IO. COME I POLITICI SONO TORNATI AD ESSERE INTOCCABILI Ed. Solferino presso la Palazzina Azzurra.