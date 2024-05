Foto e video di Giancarla Perotti

Ieri sera, 17 maggio, alle ore 21, presso la sala Ipogea dell’Hotel Progresso di San Benedetto, c’è stata la presentazione del libro Di cosa è fatta la speranza. La serata è stata organizzata da Emilio Cistola presidente del Centro Culturale La mongolfiera e Mimmo Minuto dell’associazione I luoghi della scrittura. Di cosa è fatta la Speranza, di Emmanuel Exitu è romanzo che ripercorre la storia di Cicely Saunders, una donna caparbia che ha inventato le cure palliative e innovato la terapia del dolore con ricerche e procedure rivoluzionarie, tuttora considerate dall’OMS il gold standard nel migliorare la qualità della vita dei morenti “affrontando ogni dimensione del dolore: fisica, psicologica, sociale, spirituale.”

Lo scrittore, Exitu, ha lavorato come autore televisivo e come drammaturgo per il Teatro di Documenti e sta sviluppando progetti e podcast dedicati al sociale e alla costruzione del bene comune.

L’Incontro è iniziato con il saluto di Monsignor Carlo Bresciani. Oltre all’autore hanno partecipato Claudia Benedetti, medico palliativista ed il dottor Romeo Bascioni, oncologo, sul tema delle cure palliative e del fine vita partendo dall’esperienza e dal lavoro di Cicely Saunders.

L’autore, ripercorrendo la vita della Saunders, ha messo in luce il misterioso abbraccio tra il dolore e la speranza, un tema profondo che ha interessato il folto pubblico. Attraverso questa grande storia si capisce come la sofferenza umana possa essere abbracciata e come si possa tenere testa al dolore e alla disperazione con farmaci potentissimi di cui tutti noi disponiamo: l’empatia, l’ascolto e l’osservazione.

La speranza esiste e può illuminarci fino all’ultimo respiro, come è scritto nella controcopertina, ma questa speranza, “è fatta di cose che hanno bisogno di qualcuno che le faccia accadere”.

L’intervento dei medici Bascioni e Benedetti è stato di taglio esperienziale. Molta osservazione e poco ragionamento sono i criteri che hanno caratterizzato il lavoro dell’infermiera e dottoressa Cicely Saunders che, ancora oggi, ha tanto da dire a chi si accosti a questo tema senza pregiudizi.

Il romanzo offre molti spunti per come accettare la morte e il dolore senza esserne sopraffatti o senza pensare che la scelta migliore sia sopprimere la vita, prima della sua vita naturale

“Di cosa è fatta la speranza”, “è il racconto dell’incapacità di rassegnarsi e della capacità di trovare speranza anche dove si pensava non ci fosse. Ma è soprattutto una storia d’amore, la storia di un abbraccio alla persona che sa mostrare la speranza a tutti gli uomini e le donne, credenti e non, raccontata in modo capace di parlare a tutti, dal profondo della nostra esperienza, costruendo ponti sul comune terreno della nostra vulnerabile umanità”.

Il taglio esperienziale e la concretezza disarmante che emerge in ogni pagina del romanzo, libera le domande umanissime sul fine vita, dalla retorica e dalle barricate ideologiche, riconsegnandole all'ambito dell'esperienza e dell'osservazione medica e umana.