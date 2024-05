MACERATA – Quattro patenti ritirate, una persona arrestata e tre denunciate, circa 3 grammi di hashish rinvenuti e sequestrati. È il bilancio dei controlli messi in campo durante la settimana appena trascorsa dai carabinieri della Compagnia di Macerata.

Il primo ad incappare nei controlli in merito alla sicurezza stradale è stato un 45enne di origini nigeriane, residente nel capoluogo. I militari del Nucleo Radiomobile lo hanno fermato nella notte di domenica 12 maggio u.s., mentre girava per le strade del centro alla guida della sua Seat Ibiza. Sottoposto all’accertamento con l’etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 0,78 grammi/litro, di poco superiore al limite consentito: allo straniero è stata contestata la violazione amministrativa con il contestuale ritiro della patente di guida.

Diversa sorte, poco dopo, è toccata ad un 49enne di Porto Sant’Elpidio: la velocità e l’andatura insicura di una Fiat Punto che stava percorrendo la SP 78 in direzione di Tolentino ha attirato l’attenzione della pattuglia del Radiomobile che solo dopo diversi chilometri è riuscita a fermare il mezzo, sottoponendo il conducente ai dovuti controlli. L’uomo, già gravato da precedenti di polizia, è risultato positivo con tasso alcolico pari a 1,19 grammi/litro. Per lui è immediatamente scattato il ritiro del documento di guida e la denuncia all’A.G. alla quale dovrà rispondere anche del porto abusivo di un tirapugni in metallo rinvenuto nell’auto.

La notte di venerdì 17 è stata proprio “sfortunata” per un 27enne residente in provincia sorpreso da una pattuglia del Nucleo Radiomobile mentre percorreva alla guida di una Golf questo Corso Cavour. Il controllo alcolemico al quale il giovane è stato sottoposto, ha evidenziato un tasso pari a 0,8 g/l e pertanto, anche per lui, è scattato il ritiro del documento di guida e la denuncia alla Procura della Repubblica.

Un sinistro stradale rilevato dai Carabinieri della Stazione di Montefano è stata la conseguenza che ha portato al ritiro della patente ad un giovane di Montecassiano. La sera di domenica scorsa, i militari della locale Stazione sono intervenuti per l’investimento di un operaio di 58 anni che camminava lungo il ciglio della via Berlinguer. Soccorso dai medici del 118, l’uomo è stato trasportato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita all’Ospedale di Macerata. Per l’investitore, invece, sono scattate le procedure previste dalla legge in caso di incidente stradale e quindi è stato sottoposto al controllo con l’etilometro in dotazione alla pattuglia del Nucleo Radiomobile di Macerata. Il risultato è stato abbastanza preoccupante poiché ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 2,11 g/l, più del triplo del valore consentito. Immediato è stato il ritiro della sua patente di guida per guida in stato di ebbrezza, con la conseguente denuncia all’A.G., alla quale dovrà rispondere anche delle lesioni stradali aggravate riportate dal 58enne.

Le altre denunce all’Autorità Giudiziaria sono, invece, il frutto dell’attività di controllo del territorio svolta dai carabinieri della Compagnia di Macerata sull’intero territorio di competenza. E così il controllo, avvenuto nel corso della sera del 14 u.s., di un borsone sospetto abbandonato da diverse ore nel centro cittadino ha avuto come conseguenza la denuncia in stato di libertà di un mediatore culturale di 59 anni di origini marocchine. Quando l’equipaggio del Nucleo Radiomobile, su segnalazione di un cittadino, è intervenuto per controllare il borsone, lo straniero, in preda ai fumi dell’alcool, ha iniziato ad inveire contro di loro, offendendoli e rifiutando di fornire le proprie generalità, opponendo anche resistenza quando i carabinieri si sono visti costretti ad accompagnarlo in caserma per poterlo compiutamente identificare.

Dopo diverso tempo, quando la “sbronza” è stata quasi smaltita, l’uomo è diventato più collaborativo, fornendo le proprie generalità ed esibendo i propri documenti di riconoscimento, che comunque portava con sé. Al termine delle procedure, il 59enne è stato denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, nonché per il rifiuto di indicare le proprie generalità. Dopo l’indecente spettacolo inscenato lungo una delle principali strade cittadine, i carabinieri non potevano non esimersi dal contestare allo straniero l’ubriachezza molesta, violazione che prevede il pagamento di una sanzione amministrativa pari a 102,00 euro.

Un altro controllo di uno straniero, operato sempre dai militari della Nucleo Radiomobile la notte del 19 maggio u.s. in via Martiri della Resistenza, ha portato alla denuncia dell’uomo, di 40 anni di origini peruviane, per il rifiuto di fornire le proprie generalità. Anche in questo caso l’uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta allo smodato uso di alcolici, ha rifiutato di declinare le proprie generalità e di fornire un suo documento di identità, situazione che però è migliorata presso gli uffici della caserma ove lo straniero è stato condotto per essere generalizzato. Al termine delle procedure di identificazione il 40enne è stato denunciato all’A.G. per essersi rifiutato di fornire indicazioni sulla propria identità e gli è stata contestata la violazione amministrativa prevista dall’art. 688 c.p. (ubriachezza molesta).

Il controllo effettuato, invece, dai Carabinieri della Stazione di Monte San Giusto, nel corso della giornata di sabato scorso, ha consentito di rintracciare un rumeno, residente nella provincia di Potenza, con diversi precedenti contro il patrimonio. Per questo motivo il 47enne è attualmente gravato da un foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno nel comune di Monte San Giusto, divieto al quale, con ogni evidenza, ha deciso di non ottemperare. Lo straniero è stato quindi immediatamente denunciato all’Autorità Giudiziaria e successivamente allontanato dalla città.

L’arresto eseguito dai Carabinieri della Stazione di Corridonia risale, invece, al pomeriggio di venerdì 18 maggio u.s.: a seguito dell’ordinanza di sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali con conseguente carcerazione, emessa dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, gli uomini dell’Arma hanno tratto in arresto un 46enne, gravato da precedenti di polizia. L’uomo, originario della provincia di Frosinone, dovendo espiare la pena inflittagli dalla Corte di Appello di Roma il cui termine è previsto per il mese di novembre 2027, è stato preso in custodia dai Carabinieri di Corridonia e tradotto presso la Casa Circondariale di Fermo.

Le segnalazioni all’UTG – Prefettura di Macerata per uso non terapeutico di sostanza stupefacente sono, invece, scaturite a seguito dei controlli dei Carabinieri della Stazione di Cingoli effettuati la notte del 19 maggio u.s.. Nella stessa circostanza, nei pressi degli impianti sportivi del paese, sono stati così sorpresi tre giovani trovati in possesso di complessivi 3 grammi circa di hashish e di materiale adoperato per il confezionamento e il consumo della sostanza. I ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura di Macerata.