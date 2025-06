MACERATA – I Carabinieri della Stazione di Macerata, hanno denunciato all’A.G. una coppia, un uomo di 29 anni residente nel Ravennate e una donna 36 anni residente a Treia, entrambi di origini romene, che si è resa responsabile della truffa perpetrata ai danni del titolare di una nota officina meccanica del capoluogo.

Il titolare dell’officina meccanica, il 13 giugno scorso, ha sporto la denuncia presso la Stazione Carabinieri di Macerata, rappresentando che una coppia di romeni, alcuni giorni prima avevano pagato con un assegno postale dell’importo di 1.746 euro i lavori di riparazione eseguiti sulla Range Rover degli stessi.

Una volta messo all’incasso l’assegno, questo veniva respinto e non pagato da Poste Italiane. Gli accertamenti effettuati presso gli istituti di credito, hanno permesso di accertare che l’assegno postale in questione è risultato inesigibile poiché collegato ad un conto corrente postale chiuso un mese prima. La coppia, già nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata per truffa in concorso.