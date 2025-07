APIRO (MC) – I Carabinieri della Stazione di Apiro, a seguito di denuncia sporta da un parroco del posto, hanno denunciato all’A.G. una donna 42enne di Portomaggiore (FE), già nota alle forze dell’ordine, per truffa aggravata.

La donna il 9 giugno scorso, si è presentata presso la parrocchia della vittima e, rappresentando problematiche varie, lo ha indotto ad elargirle un aiuto economico. Il parroco, pur non conoscendola, le ha consegnato un assegno bancario pari a 1.000,00 euro. La donna, non contenta, dopo un paio di giorni, ha ricontattato il parroco e asserendo di non essere riuscita ad incassare il primo assegno ha chiesto l’emissione di un secondo assegno di pari importo.

Il parroco, per verificare la veridicità delle affermazioni della donna, si è recato presso la filiale della propria banca dove ha appurato, purtroppo, che l’assegno consegnato alla donna nella prima occasione era stato regolarmente incassato. A questo punto, il sacerdote, si è recato presso il Comando Carabinieri per esporre i fatti.

Le indagini bancarie effettuate dai militari hanno permesso di giungere all’identificazione della donna che è stata, quindi, denunciata per truffa aggravata.