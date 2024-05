CUPRA MARITTIMA – Wenders realizza un’esperienza cinematografica unica, che mette in luce il linguaggio di Kiefer, fortemente influenzato dalla poesia, la letteratura, la filosofia, la scienza, la mitologia e la religione. Per oltre due anni, il regista è tornato sulle tracce di Kiefer partendo dalla nativa Germania fino alla sua attuale casa in Francia, ripercorrendo le tappe di un viaggio dietro le quinte della sua arte. Un nuovo incredibile ritratto d’artista dopo il lavoro fatto su Sebastião Salgado ne Il sale della Terra, Pina Bausch in Pina e Buena vista social club. Questi titoli daranno luogo ad una rassegna dal titolo ‘Larte con gli occhi di Wenders‘ presso il Margherita.

Come per Perfect day avremo l’eccezionale opportunità di collegarci con Wim Wenders prima della proiezione del film per un’intervista di circa 20 minuti, a seguire la proiezione del film.