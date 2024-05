CUPRA MARITTIMA – ll Comune sta preparando un piano per eliminare le barriere architettoniche presenti sul territorio; questo piano (conosciuto come PEBA), ha l’obiettivo di pianificare interventi per rendere accessibili ed usufruibili da tutte le persone i vari luoghi della cittadina cuprense.

Per capire meglio quali sono i reali problemi legati alle barriere architettoniche nel comune di Cupra, si deve sapere quali difficoltà si sono incontrate personalmente.

Pertanto l’amministrazione comunale chiede agli abitanti di compilare questo breve questionario raggiungibile al seguente link: https://forms.gle/LnDdwSDZUbTq49Xi9

Il questionario è libero, in forma anonima e non comporta alcun onere.

Form compilabile e fruibile fino al 22 maggio c.m.