Cupra Marittima – All’iniziativa sono intervenuti anche il Vicesindaco Lucio Spina e il consigliere Remo Leli, nonché per la Primaria, Fuori di sella e Carlito’s bike. Quest’ultimo ha messo a disposizione dei ragazzi due bici per un percorso nel cortile della scuola.

Il 10 e l’11 Maggio i volontari della FIAB di Sbt hanno incontrato tutte la classi della Primariaper spiegare loro quanto sia importante e bello muoversi in bici nel territorio che ci ospita. Hanno poi illustrato i principali cartelli di segnaletica stradale e come è fatta una bicicletta. Dopo un momento iniziale di approfondimento in classe, è seguita una ginkana in cortile e poi il riconoscimento delle componenti della bici. Nei giorni successivi i bambini hanno realizzato cartelloni e rielaborato sul quaderno quanto appreso.

Il 10 e il 13 Maggio invece il Comandante Leonardo Diomede e l’Agente Eleonora Ristostomi della Polizia municipale di Cupra hanno sensibilizzato i ragazzi della Secondaria di primo grado sulla segnaletica stradale, sugli obblighi e i diritti sia dei pedoni sia dei velocipedi. Focus anche sui monopattini elettrici e sui ciclomotori, molto di interesse per alcuni ragazzi prossimi al patentino.

Diversi ragazzi posseggono una bici e grande è stato il loro interesse e tante le domande sul comportamento idoneo da tenere su strada, per esempio su precedenze, come segnalare svolte e fermate, curiosità sulla normativa, ecc..

Particolarmente formativa è stata la visione di video per scoraggiare l’alta velocità, non necessaria e sempre pericolosa.