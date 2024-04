PEDASO – Conto alla rovescia per il secondo appuntamento della rassegna teatrale pedasina, previsto sabato 4 maggio al CineTeatro di Pedaso alle ore 21.15.

Protagonista la pluripremiata compagnia marchigiana Rattattù, diretta dal regista Luca Vagnoni, in scena con lo spettacolo “Nostalgia“. Un originale musical teatrale, adatto al mondo della famiglia, capace di far sognare ed emozionare attraverso sentimenti nobili e mai demodé, portati sul palco riscoprendo elegantemente personaggi, coreografie e musiche dei grandi classici di Walt Disney.

Ecco gli attori protagonisti: Andrea Maranesi, Greta Flammini, Alessia Rivosecchi, Benedetta De Carolis, Benedetta Papaveri, Samuele Vagnozzi, Alessandro Corvaro, Elio Nonnis, Sara Illuminati, Alice Armandini, Gaia DelliSanti, Clarita Baldoni, Ilaria Frenquelli, Nicola Montefiori, Manuel Coccia, Elisa Marcantoni, Francesco Santori, Maria Stabellini e Sara Malaspina. Coreografia a cura di Michela Mora e della danzatrice Cristina Damen, musiche al piano di Davide Martelli e scenografie di Lorenzo Rossi; uno spettacolo completo e dal gran ritmo scenico.

Il team dell’Artistic Picenum, organizzatore della rassegna insieme alla città di Pedaso, dichiara: “Sin dalla serata inaugurale abbiamo percepito e fatto nostra la tradizione pedasina di riscoprire la magia del teatro. Per noi è un onore contribuire a far riemergere questa passione locale, nutrendola di forza e vigore. Una vitalità della comunità che non aspettava altro che di essere colta, con cura e stile; era lì pronta ad avvicinare dei giovani all’arte della recitazione e ad omaggiare il ricordo dell’indimenticabile Pippo Capponi. Saranno queste le nostre mission e invitiamo tutti a vivere questa nuova affascinante avventura artistica, che siamo certi impreziosirà l’anima delle nostre serate a teatro“.

La serata verrà introdotta dalla show girl Paulina Pieprzka; info e prenotazioni possibili presso Merceria il Cigno di Grottammare e Cartolibreria Camillettis di Pedaso 3475406630/ 0734932362.