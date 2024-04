LSAN BENEDETTO DEL TRONTO- Nuovo incontro a San Benedetto nell’ambito della rassegna “Incontri con l’autore“, a cura dell’associazione I luoghi della scrittura e della libreria Libri ed eventi, con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale e della Regione Marche.

Venerdi’ 19 aprile, alle ore 21, all’hotel Progresso, la dottoressa Paola Marenco presenterà il libro “Ciò che non muore mai” di Takashi Nagai.

“Ciò che non muore mai” è l’appassionante autobiografia che il dottor Takashi Nagai, medico radiologo giapponese, ci offre della sua vita, fino allo scoppio della bomba atomica di Nagasaki. Takashi Nagai si convertì al cristianesimo grazie all’incontro con la moglie Midori, figura fondamentale nella sua vita. Partecipando per ben due volte alla guerra, Nagai si ammalò di leucemia a causa delle radiografie fatte a migliaia di persone. Quando venne sganciata la bomba atomica su Nagasaki, perse la moglie e la sua casa venne completamente polverizzata. Nell’ultima pagina della sua autobiografia scrive: “Ciò che doveva perire era perito. Ciò che doveva morire era morto…Quando mi resi conto che avevo lavorato tutta la vita per qualcosa che era diventato cenere rimasi sconvolto. Tutta la vita per la cenere! Non potevo sopportare una vita senza senso! Dovevo trovare ciò che non perisce. Dovevo aggrapparmi a ciò che non muore mai”. La sua vita è il racconto di questa amicizia, che si manifesta attraverso l’affetto e il rapporto con la moglie Midori, e l’amicizia con i discendenti dei “cristiani nascosti” di Nagasaki che lo conducono alla scoperta di “ciò che non muore mai”. Pur immobilizzato dalla malattia in una piccola capanna di legno, Takashi Nagai divenne una personalità d’ispirazione e di riferimento per tutto il Giappone.

La dottoressa Paola Marenco, già medico e responsabile del centro trapianti midollo presso l’ospedale Niguarda, è vice Presidente del Comitato Amici di Takashi e Midori Nagai e Membro del direttivo dell’associazione Medicina e Persona.