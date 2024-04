SAN BENEDETTO – Il Milan prepara l’U23 per la Serie C.

La società rossonera è ormai prossima a formare la seconda squadra, come già in passato hanno fatto Juventus e Atalanta.

Questa mossa potrebbe influenzare le graduatorie di ripescaggio per le squadre vincitrici dei play off di Serie D, che potrebbero trovarsi in una posizione subordinata.

Il tutto dipenderà dalla decisione finale della Federazione, che deciderà chi avrà la precedenza per le domande, come già abbiamo evidenziato nel nostro precedente articolo, l’ultima parola spetta al Consiglio Federale, che dovrà stabilire i vincoli per i ripescaggi.

Ma in cosa consistono nel dettaglio le seconde squadre? Sul modello spagnolo, Come per Juve ed Atalanta, il Milan Under 23 dovrebbe far parte del prossimo campionato di Serie C, venendo inserito in uno dei tre gironi della ex Lega Pro.

Una mossa per lanciare giovani calciatori ancora non pronti per il palcoscenico della Serie A, ma che possono ‘farsi le ossa’ in un campionato professionistico come la terza serie, rispetto al campionato Primavera.

Due anni fa, la federazione ha dato il via libera alle squadre vincitrici dei playoff, rispetto alle squadre retrocesse dalla Serie superiore, ma l’anno scorso non è avvenuta la stessa cosa, a riprova del fatto che di anno in anno possono verificarsi cambi di tendenza.

Bisognerà dunque attendere per capire quanti saranno gli slot che dovranno liberarsi per essere ammessi in Serie C, visto anche che uno potrebbe essere destinato alla nuova squadra B di Milanello.