SERIE D – Vincere i Playoff potrebbe non essere sufficiente per un eventuale ripescaggio in serie C. Secondo quanto riferito dal sito “seried24.com” , il Milan avrebbe deciso di realizzare la squadra under 23 per partecipare al campionato di Serie C riduce le speranze di ripescaggio per le retrocesse dalla C e le partecipanti ai Play-Off di Serie D. Questo perchè nell’eventualità di una mancata iscrizione in Lega Pro, il primo slot libero spetterebbe proprio ad una seconda squadra di un club di serie A. Nel caso dovessero liberarsi altri posti, la priorità per il ripescaggio sarebbe per le squadre retrocesse dalla serie C, poi la vincente dei Playoff di serie D.

L’ultima parola spetta al Consiglio Federale, che dovrà stabilire i vincoli per i ripescaggi, e l’unica opzione sarebbe la mancata riammissione o il mancato ripescaggio di almeno tre club di serie C.