SAN BENEDETTO – Nuovo evento serale alla biblioteca comunale.

Il piano terra della struttura di viale De Gasperi ospiterà, infatti, venerdì sera 22 marzo, a partire dalle 21.30, lo spettacolo “Non c’è più Pazienza“, scritto da Francesco Seu e Leonardo Scrima, con musiche e sound design a cura di Matteo Bussotti. Gli artisti ripercorreranno le opere del celebre fumettista sambenedettese Andrea Pazienza, scomparso 46 anni fa, indagando la sua urgenza di raccontare la propria interiorità attraverso gesti minuti e grandi sguardi sul paese Italia, dalla provincia alla grande città.

L’organizzazione dell’iniziativa è curata dall’Associazione “Prima Persona Plurale” in collaborazione con la Biblioteca Multimediale “Giuseppe Lesca”. L’ingresso è gratuito con posti limitati ed è consigliata la prenotazione: per informazioni è possibile contattare il numero 373.7291035.

L’evento di venerdì fa parte del progetto di durata annuale “BB2022 – Officina Lesca” finanziato per 112 mila euro dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento Politiche Giovanili e gestito dalla Biblioteca comunale per gli Assessorati alla Cultura e alle Politiche giovanili. L’operazione, avviata lo scorso 1° marzo, terminerà il 28 febbraio 2025 e si articolerà in oltre 200 iniziative, tutte gratuite, destinate ai giovani dai 14 ai 35 anni: dalla realizzazione di un documentario alla produzione di murales, dalla collaborazione con emittenti radiofoniche per la creazione di podcast all’offerta di sportelli psicologici individuali e di gruppo.

Per seguire gli appuntamenti del ricco calendario è possibile consultare le pagine web e i social del Comune e della biblioteca comunale (https://bibliotecalesca.wordpress.com).