SAN BENEDETTO – L’Amministrazione comunale esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa della signora Giuliana Di Cretico, madre di Andrea Pazienza, tra i più importanti artisti italiani del secondo Novecento.

In una nota congiunta, il sindaco Antonio Spazzafumo e l’assessore alla Cultura Lia Sebastiani hanno voluto ricordare la figura della signora Di Cretico, espressione di una delle famiglie più note della città e testimone silenziosa del legame profondo tra San Benedetto e l’opera del figlio Andrea.

«Siamo certi di interpretare il sentimento dell’intera comunità sambenedettese nell’esprimere il cordoglio più sentito per la scomparsa della signora Giuliana – si legge nella nota – Ha rappresentato il legame vivo con l’infanzia sambenedettese di Andrea Pazienza, nato proprio qui per sua volontà, e qui cresciuto nei primi anni della sua vita».

Il messaggio si conclude con un pensiero rivolto ai familiari:

«Porgiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia e in particolare ai figli Michele e Mariella, che abbiamo avuto il piacere di accogliere e conoscere poche settimane fa in occasione dell’intitolazione ad Andrea di uno dei viali più suggestivi della sua amata San Benedetto».

Appena un mese fa, era stato intitolato ad Andrea di uno dei viali più suggestivi della sua amata San Benedetto.