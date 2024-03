SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Visto il successo ottenuto dall’iniziativa, il Consiglio Federale ha riprogrammato, anche per la stagione 2024, il progetto “Donne in Canoa”, dedicato alle giovani atlete di età compresa tra i 13 e i 17 anni.

L’obiettivo principale dell’ iniziativa, di cui è responsabile il tecnico federale Stefano Grillo, è quello di migliorare le performance individuali di gara, sia a livello nazionale che internazionale, del settore femminile, individuando sul territorio nazionale nuove potenziali atlete, cui sarà offerto un sistema organizzato di sostegno e supporto. Le categorie di atlete interessate per il 2024 saranno Cadette B, Ragazze e Junior 1° anno, cioè tutte quelle nate negli anni 2010, 2009, 2008 e 2007.

Affinché l’iniziativa abbia successo, è fondamentale, anche quest’anno, il coinvolgimento e il contributo delle Società, e in particolare dei Tecnici Societari. L’area geografica di riferimento per la nostra regione è Acqua Piatta Centro-Sud, che include Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Puglia e Calabria e ha come referenti di progetto, su incarico del Consiglio Federale, Fabrizio Rasicci e Ilenia Pellegrini.

Per l’acqua piatta sarà prevista una serie di incontri per ciascuna area geografica, suddivisi in due blocchi (aprile-maggio e giugno-agosto) e finalizzati alla formazione degli equipaggi inter-societari/regionali. Il primo blocco, fase da svolgere a livello territoriale, è volto alla realizzazione di test specifici, condivisi con la Direzione Tecnica per l’Attività Giovanile, a cura del Responsabile di Progetto e dei Tecnici Referenti di Progetto incaricati. In questa fase saranno coinvolte le migliori atlete delle categorie Ragazze e Junior 1° anno, che avranno regolarmente svolto i test federali dell’attività invernale. Il secondo blocco, fase da svolgere sempre a livello territoriale, mira alla preparazione di equipaggi misti/regionali in vista del Trofeo delle Regioni e del Meeting delle Regioni, a cura dei tecnici Referenti di Progetto. In questa fase saranno coinvolte le atlete di tutte le categorie. I raduni territoriali Acqua Mossa verranno, invece, organizzati a Valstagna, sulla base del programma Attività 2024.

Come previsto dal progetto, tutti gli oneri relativi agli incontri saranno a carico delle Società interessate. Alle Società ospitanti sarà corrisposto un contributo, in riferimento all’impegno di spesa deliberato in base alle zone, al numero di raduni e alle giornate individuate. Per ottenere del contributo previsto le Società ospitanti dovranno rendicontare le spese a conclusione della progettualità entro e non oltre il 31/12/2024, inviando all’indirizzo e-mail amministrazione@federcanoa.it l’ elenco dei giustificativi delle spese sostenute nei periodi individuati dalla progettualità e la documentazione (copia della fattura, bonifico di pagamento, scontrini in originale) attestante le spese sostenute per le finalità progettuali nelle date degli incontri (ad esempio le spese

per vitto, benzina e così via).