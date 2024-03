SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa giunto in redazione stamane, 8 marzo, firmato da Fabrizio Marcozzi Presidente e Portavoce del Comitato propositore del Progetto “Ballarin-la Porta della Città, un Parco inclusivo sul Mare”. Di seguito il testo integrale.

Non avremo voluto entrare in polemica, ma in questi giorni, nei mezzi d’informazione si sta nominando troppo spesso il mio nome e il Comitato propositore del Progetto “Ballarin-la Porta della Città, un Parco inclusivo sul Mare” di cui sono il Presidente e portavoce.

Sappiamo tutti quanto è doloroso non poter rivivere negli stessi luoghi le stesse emozioni di certi momenti della nostra vita, ma la nostra città è cambiata, oggi abbiamo bisogno di spazi inclusivi, liberamente fruibili per essere utilizzati in sicurezza dalla stragrande maggioranza delle persone.

Si dimentica che i cittadini, hanno eletto un sindaco che in campagna elettorale aveva condiviso le nostre idee firmando una lettera d’impegno che prevede la demolizione totale delle strutture compresa la Curva Sud.

In questa fase di inizio e proseguo dei lavori nel realizzare il progetto a firma dell’architetto Guido Canali certi

Politici, prevalentemente della passata amministrazione, stanno dando sfogo a esternazioni del tipo…

“La storia non si demolisce”

“La curva sud del Ballarin è nella storia della città, va salvata”

“La memoria non si cancella”

Sono a mio e personale parere un evidente maldestro tentativo strumentale per raggranellare consenso elettorale, rischiando gravemente di fomentare ostilità con la conseguenza di disordini sociali.

Se nell’ultima campagna elettorale avessero accolto il nostro invito a presentare anche il loro progetto presso l’associazione “Mare Bunazz” (tra l’altro un progetto presentato solo per partecipare al bando del PNRR ancora oggi sconosciuto a tutti, di certo non partecipato e condiviso con i cittadini)

forse, buon per loro, le cose sarebbero andate in maniera diversa.

Siamo convinti che in quella zona della nostra città, amata da tutti, verrà restituita la dignità che merita.

Segue la lettera d'impegno e l'allegato firmato, di fatto una sintesi con le linee guida della nostra ipotesi progettuale, (firmato da tutti i candidati sindaco delle ultime amministrative sambenedettesi eccetto Pasqualino Piunti