SAN BENEDETTO – Martedì 27 nella ludoteca comunale di via Colle Ameno e mercoledì 28 febbraio in quella di via Gronchi, dalle 18:30 alle 19:45, interverranno gli esperti dell’Associazione Italiana Cyberbullismo e Sexting – AICS per un incontro rivolto a genitori ed educatori, dedicato alla diffusione del sano impiego della rete internet.

Le nuove generazioni “digitalizzate” hanno, infatti, nelle loro mani grandi risorse che possono talvolta essere impiegate in maniera impropria e l’AICS, forte di una squadra di psicologi e avvocati specializzati sul tema, offrirà un’occasione ai partecipanti per informarsi sui rischi legati a un uso improprio di internet, sulle leggi vigenti in materia e per aiutare nella diffusione di competenze mirate a un uso consapevole e creativo dei media multimediali, in particolare dei social network.

“La rete di “amicizie” dei social network – dice l’assessore alle Politiche Sociali Andrea Sanguigni – può nascondere insidie che non risultano immediate a un occhio ingenuo o poco attento e trasformarsi in una vera e propria rete che imprigiona, provocando malessere. Per questo motivo è indispensabile informare i genitori e sostenerli nella gestione dell’esistenza digitale dei figli”.

Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti. Per partecipare è consigliata la prenotazione, effettuabile chiamando la ludoteca di riferimento. Info e prenotazioni: 0735 574259 (Ludoteca via Colle Ameno) e 0735 659698 (Ludoteca via Gronchi).