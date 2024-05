MONTEPRANDONE – Il Comune di Monteprandone aderisce a tre giornate di sensibilizzazione promosse da tre diverse associazioni: Croce Rossa Italiana (CRI), Società di Neuropsichiatria dellinfanzia e dellAdolescenza (SINPIA) e Associazione Sclerosi Tuberosa (APS).

In vista della Giornata Mondiale della Croce Rossa Internazionale e della Mezza Luna Rossa, che si celebra martedì 8 maggio, la bandiera della Croce Rossa Italiana, consegnata in Comune dai volontari della sezione sambenedettese e locale della Croce Rossa, verrà issata sulla Delegazione comunale di via delle Magnolie a Centobuchi, dove rimarrà per una settimana.

Sabato 11 maggio, invece, si celebra la terza Giornata Nazionale per la promozione del Neurosviluppo promossa dalla Società di Neuropsichiatria dellinfanzia e dellAdolescenza (SINPIA).

Al fine di sensibilizzare la popolazione verso i disturbi neuropsichici dell’età evolutiva, le cui conseguenze sono ormai drammatiche e tragicamente trascurate, per cui risulta sempre più urgente la messa in campo sia di strategie di prevenzione adeguate, sia di risorse per la cura, il borgo storico e il Palazzo Comunale di Monteprandone saranno illuminati di azzurro nella notte tra l’11 e il 12 maggio.

Infine il 15 maggio ricorre la Giornata Mondiale per la sensibilizzazione sulla Sclerosi Tuberosa (TSC Global Awareness Day). Anche il questo caso il borgo storico e il Municipio si accenderanno di azzurro nella notte tra il 15 e il 16 maggio.

La Sclerosi Tuberosa è una malattia genetica rara che colpisce un individuo su 6.000; si stima un nuovo nato in Italia ogni 4 giorni. È la principale causa genetica di epilessia e disabilità intellettive. È una patologia cronica senza cura e spesso le manifestazioni si aggravano col passare del tempo.

Tutte e tre le iniziative sono volte alla sensibilizzazione della cittadinanza ai valori promossi dalle associazioni, nel rispetto delle relative azioni e temi portati avanti dai volontari e dalle volontarie.