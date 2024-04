ANCONA – Nel corso della settimana, la Direzione Marittima delle Marche, retta dal Contrammiraglio (CP) Donato De Carolis, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, celebra il mare ed, in particolare, l’incantevole angolo di Adriatico centrale, risorsa preziosa per il territorio che si snoda dal Monte San Bartolo al Piceno.

A partire da giovedì prossimo 11 aprile, si terranno una serie di eventi lungo le principali città costiere marchigiane per celebrare la “Giornata del mare e della cultura marinara”, ricorrenza italiana nata nel 2017 e formalizzata dal legislatore all’interno dell’articolo 52 del D. Lgs. n. 171 del 2005 “Codice della Nautica da diporto”, con la finalità di valorizzare tra le giovani generazioni la conoscenza e la tutela del mare.

De Carolis, Comandate Regionale della Guardia Costiera, ha dichiarato: “Il mare è la risorsa trainante della nostra fervida economia. Qui più che in altre regioni d’Italia, il mare è una fonte di inestimabile ricchezza, ma anche cultura e coesistenza tra passato e presente, tra antiche tradizioni e business moderni. Abbiamo fortemente voluto festeggiare il nostro mare, perché ai nostri ragazzi dobbiamo lasciare in eredità un patrimonio che rappresenti, per loro, il punto di partenza per uno sviluppo sostenibile e una migliore qualità della vita”.

Coordinate dalla Direzione marittima di Ancona, le celebrazioni inizieranno giovedì 11 aprile dalla Riviera delle Palme di San Benedetto, con un evento la cui regia e promozione è curata dalla locale Capitaneria di porto, in collaborazione con l’Istituto alberghiero Buscemi e con il Museo del mare.

Porto, aula magna e laboratori didattici: tre location di eccezione, per oltre 150 studenti provenienti dalla Provincia per promuovere la consapevolezza sull’importanza di preservare il nostro prezioso ecosistema marino. Una “poliedrica e itinerante” iniziativa che mira a sensibilizzare giovani e giovanissimi, quindi, sviluppandone il concetto di responsabilità ambientale per renderli cittadini attivi del mare, tutori della sua conservazione e della sua cultura.

L’evento di apertura, avviato dalla Capitaneria di porto di San Benedetto, vedrà la partecipazione dei militari e subacquei della Guardia Costiera, Biologi dell’Università di Camerino, esperti pescatori locali, nonché cani di salvataggio. Inoltre, le attività saranno impreziosite anche dalla presenza della motovedetta SAR Classe 300 della Guardia Costiera, da un’unità a vela della Marina Militare e da un guardacoste della Guardia di Finanza.

Questo è solo un assaggio di quanto è stato riservato agli studenti che saranno coinvolti in quella che vuole essere una grande festa del mare e della scuola.

Le iniziative proseguiranno nella settimana prossima nelle date del 16 aprile presso il porto di Pesaro per concludersi il 18 aprile nel porto di Ancona.

Ancora una volta, orgogliosamente, le nostre coste e le città che racchiudono sono viva testimonianza dell’impegno nella protezione del nostro ambiente marino.