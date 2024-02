SAN BENEDETTO – Tuoni e fulmini in Commissione Sanità . Quello che è successo avrebbe dell’incredibile se non fosse per il fatto che scene del genere si vedono in ogni Commissione od in ogni Consiglio Comunale. Quello che forse non si è capito è che quando si parla di Salute dei Cittadini. il tema è critico e di vitale importanza per la nostra comunità, di cui il Sindaco è il principale responsabile, doppiamente, dal momento in cui ha trattenuto per sé la delega alla Sanità. Ogni commento è superfluo le immagini sono molto eloquenti su quello che è l’atteggiamento della nostra politica rispetto alla sanità. Il tutto si consuma mentre la direttrice dell’AST è a San Remo, insieme alla delegazione Ascolana a rappresentare le Marche.

La Commissione fatta convocare dai Consiglieri di minoranza il 9 febbraio per conoscere l’esito dell’ incontro tra il Presidente Pasquali e l’ Assessore Gabrielli con la Dott.ssa Natalini, direttrice dell’AST di AP, in merito alla situazione dell’Ospedale Madonna del Soccorso, ed avere un Aggiornamento sulla situazione della MURG e del Laboratorio Analisi dell’Ospedale Madonna del Soccorso.

A riferire è il Sindaco Antonio Spazzafumo: «Sono andato a parlare con la Natalini il Giorno in cui erano arrivate le dimissioni del dottor Di Matteo. Davanti alla richiesta delle tante dimissioni che c’erano in atto, ho riscontrato che le dimissioni non c’erano se non i pensionamenti e le dimissioni, nello specifico del Professore erano per motivi personali. Di fronte ai motivi personali mi sono fermato»

«Abbiamo anche parlato della riorganizzazione dell’ospedale – Prosegue Spazzafumo – cosa che la Dottoressa poi ha fatto pubblicamente, ha dichiarato il percorso che lei sta intraprendendo, più volte e penso che ormai lo conosciate tutti, è inutile che ve lo sto a ripetere un’altra volta. È un percorso che richiederà, tempo e qualche difficoltà. Cominceremo a valutare i benefici di questo cambiamento nei mesi futuri. Chiaramente è una cosa cosa che verrà attenzionata e valutata di volta in volta qualora venissero riscontrate delle cose che non rientrano all’interno dell’esposizione che la Natalini ha fatto»

Il Sindaco non aggiunge nulla rispetto a quanto dichiarato alla stampa in seguito alla riunione del 2 febbraio scorso (leggi qui) rimandando a quanto detto in conferenza stampa dalla dottoressa Natalini (leggi qui).

«È una Commissione Consiliare – obietta pacatamente l’ex-Sindaco Pasqualino Piunti , rivolto al Presidente- sembra che lei stia rispondendo a delle domande nostre. Questa Commissione è stata convocata da noi per rendere conto dell’incontro che Lei, insieme all’assessore Gabrielli avete avuto con la Dottoressa Natalini. Ben venga che il Sindaco integri per quello che è di sua conoscenza. Qui l’impostazione sembra più da “Question Time”, qua nessuno ha chiesto niente. Non sto facendo polemica, sto cercando di riportare nei termini di una Commissione Consiliare il dibattito.»

La relazione del Sindaco non è esaustiva per Giorgio De Vecchis: «Che azione complessiva sulla sanità intende fare la Natalini, con meno risorse di prima? Che modifiche ci saranno che servizi ci sanno in più nell’Ospedale? Che prevede questa Riorganizzazione? abbiamo sempre detto che lei ha sbagliato a non fare quello per cui c’eravamo accordati tutti quanti. Lei ha preferito fare la sua strada, al contrario dell’amministrazione precedente che aveva preso una posizione comune. Adesso la strada che ha preso l’ha presa lei, siccome non è comune e non la conosciamo, siccome con la direttrice interloquisce lei, è lei che deve spiegare alla città che riorganizzazione ci sarà e quali miracoli farà questa riorganizzazione con 26 Milioni in meno di risorse dalla regione? Che prospettive ci sono per i posti letti che mancano e che nessuno ci ha mai restituito? Il Pronto Soccorso? Ci dica qualcosa signor Sindaco sennò lei sta tenendo all’oscuro la città su quello che è il bene più importante, quello che lei deve garantire.»

«In ospedale stanno facendo dei lavori dove andrà il COT (Centro Operativo Territoriale) che sarebbe dovuto andare presso la Casa della Comunità in via Sgattoni – a dare l’allarme è la consigliera Aurora Bottiglieri – il fatto che stiano facendo dei lavori per portarlo lì probabilmente vuol dire che Casa della Comunità ed Ospedale di Comunità ce le dobbiamo dimenticare. Ci dia delle Speranze Signor Sindaco, perchè il fatto che già le attività territoriali vengano spostate nell’ospedale. Spostano forse anche via Romagna . Questo vuol dire che il nostro ospedale diventerà di Base, perchè sposteranno tutta la sanità territoriale lì ed utilizzeranno quegli spazi per questo motivo.»

«La Murg ad oggi , da 13 posti letto passiamo ad 8, che poi torneranno ad essere 13 – RIsponde il presidente di Commissione Umberto Pasquali – Adesso noi non ci possiamo mettere a discutere se avverrà o non avverrà, non abbiamo la palla di vetro. Allora ci fidiamo della dottoressa Natalini»

«Ma che stiamo scherzando? – tuona la dottoressa Bottiglieri – ci vogliono gli atti scritti. Come ha fatto la determina per togliere l’extra-vitto, deve fare una determina, che voi dovete chiedere, dove c’è scritto che ripristinano i 13 posti letto!»

«Sulla sanità, dove le persone hanno i problemi qui ed ora, che significa che voi vi fidate di quello che dice la Direttrice? – dichiara Luciana Barlocci – A noi sono stati tolti dei servizi primari, senza che questa amministrazione muovesse un dito. Si doveva impugnare il piano regionale, ma non n è stato fatto. E’ arrivato il momento Sindaco, da capo di questo distretto, che raccolga i Sindaci, i medici, gli ospedalieri i cittadini e che marci sotto Palazzo Raffaello, per chiedere quello che questo territorio ha diritto ad avere.»

«Voglio sapere la Maggioranza che dice? possibile che vi sta bene tutto a voi? Ce l’avrete gente malata in casa ce l’avrete dei problemi, ai cittadini dobbiamo dire che alziamo le mani perchè tanto c’è la Natalini»

Molto eloquenti le immagini in coda al filmato.

Quello che è successo poi, è una violenta lite tra Pasquali ed i consiglieri di Minoranza, forse vale la pena di essere visto con i propri occhi, per dovere di trasparenza ho documentato tutto quello che è accaduto in commissione. Buona visione.