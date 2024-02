SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nota stampa del sindaco Antonio Spazzafumo.

In data 2 febbraio 2024, il Sindaco Antonio Spazzafumo ha organizzato un incontro con gli altri Sindaci dell’Ambito 21 e la direttrice dell’AST dott.ssa Nicoletta Natalini.

Un incontro necessario per chiarire ogni aspetto organizzativo dell’attività gestionale dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto.

La dottoressa Natalini ha illustrato ai Sindaci il piano di riorganizzazione delle funzioni di emergenza/urgenza dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto, fornendo informazioni e dati sulla situazione attuale del Pronto Soccorso e della Medicina d’Urgenza, sui nuovi percorsi Fast Track, come in parte già evidenziato durante l’ultima conferenza stampa dell’AST e sulle tempistiche delle grandi tecnologie, come Risonanza Magnetica e TAC.

“È stato un momento di confronto importante e necessario che ho fortemente voluto per far sì che tra la Direzione dell’Azienda Sanitaria e i cittadini ci sia sempre la massima chiarezza e sono contento del buon esito dell’incontro – dichiara il Sindaco Antonio Spazzafumo – tutti abbiamo avuto modo di chiarire i dubbi nostri e dei cittadini e di comprendere le intenzioni e i programmi futuri per la nostra sanità.”

La dottoressa Natalini si è resa disponibile a qualsiasi richiesta di confronto diretto con i Sindaci e i territori, così da essere sempre allineati sulle scelte che si faranno.