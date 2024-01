SAN BENEDETTO – L’interpellanza di Luciana Barlocci al Queston Time del 23 gennnaio, relativa alla Concessione dello Stadio Riviera delle Palme e le relative reazioni del Sindaco e del Vicesindaco, diventano oggetto di ricorso al Prefetto. A renderlo noto è la stessa Consigliera in una nota:

«In data odierna ho provveduto ad inviare al Prefetto Sante Copponi e per conoscenza al Presidente del Consiglio Eldo Fanini, al Segretario Stefano Zanieri e al capogruppo Giorgio De Vecchis, una PEC dove illustro i fatti accaduti durante il Consiglio Comunale di martedì 23 Gennaio 2024, convocato in seduta Question Time, relativo alla mia interpellanza sullo stadio “Riviera delle Palme” .

Ritenendo che il comportamento del vice Sindaco Capriotti e il Sindaco Antonio Spazzafumo siano stati inqualificabili e svilenti nei confronti dell’ intero Consiglio Comunale e dei cittadini sambenedettesi, mi aspetto che il Prefetto prenda i giusti provvedimenti a tutela dei diritti e delle prerogative dei Consiglieri Comunali.

Non escludo, considerato i termini usati e l’intimazione al silenzio più volte reiterati dal Vice Sindaco Capriotti nei miei confronti, di agire ulteriormente in altre sedi opportune a tutela della mia persona.

Ho protocollato una ulteriore PEC indirizzata al Presidente Fanini dove chiedo la convocazione della seduta di Question Time affinché mi sia data la possibilità di riproporre l’interpellanza in merito allo Stadio Riviera delle Palme.»