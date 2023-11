SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sulle infrastrutture strategiche per il nostro territorio occorre una discussione ampia, a più voci e di fronte alla cittadinanza. Serviranno decisioni competenti e previdenti, non si può più sbagliare.

È con questo spirito che il gruppo consiliare “Europa Verde-Rinasci San Benedetto” ha organizzato il convegno “Le strade che verranno” (sabato 2 dicembre, ore 10 del mattino, presso l’Hotel Progresso in viale Trieste 40).

L’occhiello dell’evento recita: “Sostenibilità in movimento: idee e progetti a confronto”.

Si parlerà infatti dei progetti di arretramento della ferrovia e dell’A14 e del piano per la mobilità sostenibile (PUMS) a San Benedetto. Un tema cruciale? Di più: verrebbe da dire che tremano le gambe al solo pensare quanto il futuro della nostra città e del nostro territorio dipendano dalla pianificazione di queste infrastrutture, nella direzione ineludibile della transizione ecologica.

Si ragionerà dunque sulla sostenibilità delle scelte che dovranno disegnare il trasporto di persone e di merci, la sicurezza di automobilisti, pedoni, ciclisti, la qualità della vita urbana, il turismo.

Si darà voce alle competenze tecniche degli esperti del settore: l’ingegnere Stefano Morellina, ex dirigente di RFI, presenterà una sua relazione con riferimenti progettuali ben definiti; l’ispettore di Polizia Municipale Piergiacomo Spinozzi, oggi a riposo, farà un affondo sulla situazione della mobilità urbana.

Al tavolo di discussione non mancheranno le idee degli attivisti per l’ambiente: oltre al Capogruppo in Consiglio Comunale di Europa Verde Paolo Canducci, ci saranno Paola Bruni e Paolo Laureati della FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta).

E poi, si ascolteranno le idee e le progettualità degli amministratori pubblici del territorio, da chi lo è stato in passato e ancora oggi lavora su questi temi dal versante dell’associazionismo (Pietro Colonnella di Smart Piceno) fino a chi lo è nel momento presente a livello cittadino (ci sarà l’assessore Bruno Gabrielli, per parlare del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), provinciale e regionale, oppure ancora rappresenta il territorio a livelli istituzionali centrali (sono stati invitati i parlamentari sambenedettesi).

L’evento è aperto a tutti, Associazioni, Comitati di quartiere e forze politiche, e anzi gli organizzatori auspicano la più ampia partecipazione, per ragionare tutti insieme, confrontare punti di vista, aggiungere dati alla conoscenza collettiva e, in fin dei conti, provare a diventare tutti quanti più informati nelle decisioni che riguardano il nostro futuro a medio e lungo termine.