Spazzafumo a Torino per lo sviluppo del territorio

Il sindaco Antonio Spazzafumo si trova a Torino per l'assemblea annuale dell'ANCI, per raccogliere idee e soluzioni innovative per migliorare la qualità della vita a San Benedetto del Tronto. Il Sindaco: "L’assemblea è come sempre anche occasione per rinsaldare i rapporti con i colleghi dei Comuni vicini"

di Redazione