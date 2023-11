SAN BENEDETTO – Si svolgerà il 18 novembre al Palazzetto dello Sport di San Benedetto, per il secondo anno consecutivo, Exporienta, la giornata dedicata all’orientamento. Gli studenti e i docenti delle Scuole Superiori di San Benedetto, Grottammare, Cupra Marittima e Ripatransone incontreranno gli alunni delle Scuole secondarie di primo grado con le loro famiglie per illustrare i diversi indirizzi, ascoltando gli interessi dei ragazzi e le loro aspettative per il futuro.

La manifestazione è aperta a tutti gli alunni delle scuole secondarie, sia che si trovino alle prese con la scelta della loro nuova scuola sia che vogliano riorientarsi in maniera consapevole.

Exporienta è un appuntamento promosso dall’IIS Guastaferro, con il patrocinio della Provincia di Ascoli Piceno e del Comune di San Benedetto, in collaborazione con Confindustria, CNA Picena e ANPAL Servizi e prevede la partecipazione dei seguenti Istituti superiori: IIS “A. Guastaferro”, IIS “Fazzini-Mercantini”, Liceo Scientifico “B. Rosetti”, IIS “Leopardi-Ciccarelli”, IIS “A. Capriotti” e l’Istituto Alberghiero “F. Buscemi”.

Alunni e famiglie, inoltre, potranno usufruire di una consulenza orientativa offerta dagli esperti di ANPAL SERVIZI, previa prenotazione secondo le modalità comunicate dalle singole scuole.

L’ingresso è libero. Gli orari di apertura sono i seguenti: dalle ore 09 alle ore 12:30 e dalle ore 15 alle ore 19:30. Per ulteriori informazioni contattare la segreteria didattica dell’IIS “A. Guastaferro” allo 0735.780525.