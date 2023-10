SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ha esordito lunedì 16 ottobre il nuovo progetto della Biblioteca comunale “Giuseppe Lesca” intitolato “Officina Lesca. La mia biblioteca è differente”.

Si tratta di un progetto inclusivo, realizzato grazie al finanziamento di 30.000 euro erogato dal Centro per il Libro e la Lettura – CEPELL del Ministero della Cultura, che ha preso il via con il primo appuntamento de “Un lunedì da lettori”, una rassegna di incontri settimanali in biblioteca rivolti a futuri genitori e famiglie con figli da 0 a 6 anni e incentrati sulla lettura.

Ogni lunedì per un anno, infatti, dalle 15 alle 19, la Biblioteca “Lesca” ospiterà lettrici e lettori volontari del progetto “Nati per Leggere” per fornire informazioni sui benefici della lettura condivisa in famiglia, approfondire con gli utenti le buone pratiche, dispensare consigli sui libri più appropriati e, ovviamente, leggere insieme.

In programma anche il ciclo di incontri “Affetti personali”, una serie di otto incontri ospitati in Biblioteca e incentrati sul sostegno alla genitorialità, con la partecipazione di professionisti del settore come pediatri, pedagogisti, sociologi, psicologi, bibliotecari e terapisti. Gli incontri, rivolti a famiglie con bambini o adolescenti, si svilupperanno dal 30 ottobre fino al 13 maggio.

Entrambe le iniziative sono gratuite e a ingresso libero. Non è necessaria alcuna prenotazione. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo di posta elettronica biblioteca@comunesbt.it oppure visitare il sito del CEPELL www.cepell.it.

“L’intera proposta – commenta l’assessore alla Cultura Lina Lazzari – scaturisce dalla fortunata collaborazione tra i tanti partner che hanno dato vita a giugno dello scorso anno al Patto locale per la Lettura che vanta ben 44 firmatari tra scuole, enti, associazioni culturali e sociali, librerie, case editrici, istituti penitenziari e persino attività commerciali.”