MONTEPRANDONE – Con l’avvio dei lavori nell’area di via Tevere, sono partiti gli interventi di sistemazione e riqualificazione di due spazi verdi urbani: uno a Monteprandone, via Tevere appunto, e l’altro a Centobuchi in via Alfieri.

Gli interventi, in particolare, prevedono l’introduzione di opere ecocompatibili in termini di materiali e perfettamente integrabili dal punto di vista paesaggistico, mediante l’installazione di nuove strutture ludiche certificate, scelte tenendo conto della funzionalità delle strutture offerte, della qualità e provenienza dei materiali e del loro posizionamento ottimale per una migliore fruibilità da parte dei piccoli utenti, nonché la realizzazione di adeguata pavimentazione antitrauma.

In entrambe i parchi verranno installati scivoli, molle, altalene, bilico, giochi combinati con scivolo che consentono la fruizione contemporanea da parte di tanti bambini. Per entrambi i parchi si investono quasi 60.000 euro di fondi di bilancio.

“La riqualificazione e la valorizzazione delle aree verdi presenti sul territorio comunale sono obiettivi fondamentali dell’Amministrazione comunale – spiegano il sindaco Sergio Loggi e l’assessore a verde e parchi Fernando Gabrielli – in questi anni abbiamo portato avanti interventi specifici sul verde pubblico, connessi ad altri di carattere più ampio sulla viabilità, sulla sistemazione urbanistica e paesaggistico-ambientale, con due finalità specifiche: rendere più vivibile il territorio per chi lo abita e più attrattivo per chi lo visita e garantire ai tanti bambini e alle tante bambine residenti aree attrezzate con giochi su tutto il territorio”.