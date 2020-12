SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per consentire lo smontaggio della gru di un cantiere edile, giovedì 17 dicembre, dalle 6 alle 12, sarà interdetta la circolazione in via Manzoni a San Benedetto nella direzione est-ovest.

Chi deve raggiungere la Statale 16 dovrà svoltare in via Monti e poi in via Alfieri.

