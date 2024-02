SAN BENEDETTO – A partire da lunedì 4 marzo e fino al termine dei lavori, previsto per martedì 30 aprile, la Statale 16 sarà oggetto di lavori di manutenzione della rete del gas, determinando sostanziali variazioni alla viabilità.

Nel tratto compreso tra gli incroci con via Voltattorni e via Sardegna la carreggiata ovest di via della Liberazione (ovvero la Statale 16 nella direzione di marcia nord-sud) sarà ridotta per accogliere l’area del cantiere. Sarà, inoltre, vietato l’accesso da via della Liberazione in via Santa Lucia (direzione est-ovest, cioè a salire).

Infine, in via Santa Chiara, tra i civici 2 e 10, sarà vietata la sosta su entrambi i lati.