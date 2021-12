Il manutentore Cpl Concordia ha da diversi giorni cominciato le riparazioni che si prolungheranno ancora anche per l’eventuale esigenza di effettuare scavi (previa emissione di apposita ordinanza per ritrovamento pozzetti in via Musone) utili all’individuazione e risoluzione del problema

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 31 dicembre, dal Comune di San Benedetto e da Antonio Prado.

A seguito di un guasto all’impianto di pubblica illuminazione a servizio di via Tevere e limitrofe, la zona potrebbe presentare punti luce non funzionanti. Il manutentore Cpl Concordia ha da diversi giorni cominciato le riparazioni che si prolungheranno ancora anche per l’eventuale esigenza di effettuare scavi (previa emissione di apposita ordinanza per ritrovamento pozzetti in via Musone) utili all’individuazione e risoluzione del problema.

